DÜNYA Haberleri

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin doğu kesimlerinde hava saldırıları ve yoğun ateş açmayı sürdürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan bölgeleri hedef aldı.

Aynı saatlerde İsrail helikopterleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu kesimine ateş açtı.

Orta kesimde ise İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinin doğusuna birden fazla hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail helikopterleri ve askeri araçları, Han Yunus kentinin doğusu ile Refah kentinin kuzeyine rastgele ateş açtı.

Söz konusu saldırıların, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tekrar eden biçimde ihlal etmesini kınayarak, arabuluculara İsrail üzerinde baskı kurmaları ve anlaşma hükümlerine uyulmasını sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in bu ihlalleri, ABD yönetiminin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurmasına rağmen sürüyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesin ilk aşamasında 1244 ihlalde bulunduğunu, bu ihlaller sonucu 1760 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ya da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

