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Tom Robbins Kimdir? Tom Robbins Öldü Mü, Ne Zaman, Nerede, Nasıl Öldü?

Tom Robbins Kimdir? Tom Robbins Öldü Mü, Ne Zaman, Nerede, Nasıl Öldü?
Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa öykü yazarıdır. 22 Temmuz 1932’de Kuzey Carolina’nın Blowing Rock kasabasında doğmuştur. Eserleri, absürd ve alaycı üsluplarıyla tanınır ve nesiller boyunca sadık bir okur kitlesi edinmiştir.

Tom Robbins Kimdir?

Tom Robbins, Amerikalı roman ve kısa öykü yazarıdır. 22 Temmuz 1932'de Kuzey Carolina'nın Blowing Rock kasabasında doğmuştur. Eserleri, absürd ve alaycı üsluplarıyla tanınır ve nesiller boyunca sadık bir okur kitlesi edinmiştir. 

Tom Robbins Eğitim ve Kariyeri

Robbins, Washington ve Lee Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi almış, ancak eğitimini tamamlamadan ayrılmıştır. 1953'te Hava Kuvvetleri'ne katılarak Kore'de bir yıl meteorolog olarak görev yapmış, ardından Nebraska'da Stratejik Hava Komutanlığı'nda çalışmıştır. 1957'de terhis olduktan sonra Richmond, Virginia'ya dönmüş ve burada şiir okumalarıyla bohem çevrelerde tanınmıştır.

Eserleri: Robbins'in en bilinen eserleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Vahşi Kızlar da Hüzünlenir (Even Cowgirls Get the Blues) – 1976
  • Ağaçkakan (Still Life with Woodpecker) – 1980
  • Parfümün Dansı (Jitterbug Perfume) – 1984
  • Sıcak İklimlerde Keskin Sakatlar (Fierce Invalids Home from Hot Climates) – 2000
  • B, Bira (B is for Beer) – 2009

Eserleri, hayatın daha ciddi yanlarını inkâr etmez; "her şeye rağmen mutluluk" ilkesinin savunuculuğunu yapar. Bu ilkenin içerdiği mesajı, romanlarındaki karakterlerin felsefeleri ve aynı zamanda da incelikli yazı biçemiyle iletir.

Tom Robbins Öldü Mü, Ne Zaman, Nerede, Nasıl Öldü?

Tom Robbins, 9 Şubat 2025'te Washington, La Conner'daki evinde 92 yaşında hayatını kaybetmiştir. 

Robbins, absürd ve alaycı romanlarıyla tanınan, nesiller boyunca sadık bir okur kitlesi edinmiş ve çok satan kitaplara imza atmış bir yazardı. Eserleri, 1960'ların karşı kültür hareketine dayansa da, yazıları farklı kuşaklardan geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi başardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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