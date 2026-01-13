Trump yönetimi 100 binden fazla vizeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 2025 yılında 100 binden fazla vizeyi iptal ettiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump döneminde vize iptallerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin son yılı olan 2024'e kıyasla 2 katından fazla arttığını duyurdu. Açıklamada, 100 binden fazla vizenin iptal edildiği belirtilerek, yaklaşık 8 bin öğrenci ve 2 bin 500 uzman işçinin de yasal statülerini kaybedenler arasında olduğu aktarıldı.
Vizelerini kaybeden öğrenci ile işçilerin çoğunun suça karıştığı ve kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
