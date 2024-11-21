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UCM’den Netanyahu için tutuklama emri

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UCM’den Netanyahu için tutuklama emri
Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze’de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle katil başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işlediğine dair "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

UCM, İsrail'in mahkemenı̇n yargı yetkı̇sı̇nı̇ kabul etmesı̇nı̇n gereklı̇ olmadığını söyledı̇.

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.

UCM, ı̇ddı̇a edı̇len suçlar arasında cı̇nayet, zulüm ve dı̇ğer ı̇nsanlık dışı eylemlerı̇n bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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