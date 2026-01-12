Altın fiyatları zirvede! Fed’in faiz indirimleri ve İran protestoları tetikledi

Küresel piyasalardaki para politikası beklentileriyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.
Altın, ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'i cezai soruşturmayla tehdit etmesinin kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmasının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.
İran'da şiddetlenen protestolar da altının değerini artırdı.
ONS ALTIN
Ons altın 4 bin 583 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 353 lira
Çeyrek altın: 10 bin 774 lira
Cumhuriyet altını: 43 bin 903 lira
Tam altın: 43 bin 94 lira
Yarım altın: 21 bin 544 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,1235 lira
Euro: 50,4021 lira
Sterlin: 58,1085 lira
GÜMÜŞ
Gümüş ons bazında yüzde 5,44 değer kazanarak 84,3255 dolara kadar çıktı.
Paladyum ve platin fiyatları da yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.
İRAN'DA NELER YAŞANIYOR?
İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldiğini, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.
Tahran yönetiminden ise henüz resmi açıklama gelmedi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İran'daki direnişe destek gösterileri düzenleniyor.
