DOLAR
43,22
EURO
50,43
STERLİN
58,16
GRAM
6.463,90
ÇEYREK
10.625,22
YARIM ALTIN
21.146,78
CUMHURİYET ALTINI
42.160,23
EKONOMİ Haberleri

Altın fiyatları zirvede! Fed’in faiz indirimleri ve İran protestoları tetikledi

- Güncelleme Tarihi:

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirim beklentileri ve İran’daki protestoların etkisiyle zirvede seyrediyor. ABD Merkez Bankası’nın 2026 için iki faiz indirimi yapacağı beklentileri altını destekliyor. Ayrıca, Fed’i cezai soruşturmaya maruz bırakma tehdidi altının rekor seviyelerine ulaşmasına neden oldu.

Küresel piyasalardaki para politikası beklentileriyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Altın, ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed'i cezai soruşturmayla tehdit etmesinin kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmasının etkisiyle rekor seviyeye çıktı.

İran'da şiddetlenen protestolar da altının değerini artırdı. 

ONS ALTIN

Ons altın 4 bin 583 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 353 lira

Çeyrek altın: 10 bin 774 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 903 lira

Tam altın: 43 bin 94 lira

Yarım altın: 21 bin 544 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,1235 lira

Euro: 50,4021 lira

Sterlin: 58,1085 lira

GÜMÜŞ

Gümüş ons bazında yüzde 5,44 değer kazanarak 84,3255 dolara kadar çıktı.

Paladyum ve platin fiyatları da yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.

İRAN'DA NELER YAŞANIYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldiğini, 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.

Tahran yönetiminden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İran'daki direnişe destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

