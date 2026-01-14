GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Altının kilogramı yükseldi: 6 milyon 500 bin lira

Altının kilogramı yükseldi: 6 milyon 500 bin lira
Altın güne artışla başladı. Günün sonunda da Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, bugünün sonunda 6 milyon 500 bin liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK DEĞERLER

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 465 bin lira, en yüksek 6 milyon 506 bin 985 lirayı gördü.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira, işlem miktarı ise 874,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak gerçekleşti. 

Kaynak: AA

