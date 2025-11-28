Borsada Yer Alan Savunma Sektörü Şirketleri Nelerdir?

Savunma sanayii, Türkiye'nin teknoloji, ihracat ve stratejik üretim kabiliyetleri açısından en kritik sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş mühendislik, yüksek katma değerli üretim ve devlet destekli projeler sayesinde sektör, hem iç pazarda güçlü bir konuma sahip hem de küresel ölçekte rekabet gücünü giderek artırıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören savunma sanayii şirketleri, yatırımcılar için uzun vadeli büyüme ve istikrarlı nakit akışı potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Borsada işlem gören başlıca savunma sanayii şirketleri arasında ASELSAN (ASELS), Otokar (OTKAR), Papilon (PAPIL), SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), Altınay Savunma (ALTNY), Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT), Katmerciler (KATMR) ve Patek (PATEK) gibi önemli oyuncular yer alıyor. Bu şirketler, kara, hava, deniz ve elektronik sistemler alanındaki güçlü ürün portföyleri sayesinde savunma ekosisteminin temel yapı taşları arasında bulunuyor.

Sektörün lokomotif şirketi olan ASELSAN, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği üreticisi konumunda. Radar, haberleşme, elektro-optik ve hava savunma sistemleri gibi geniş ürün yelpazesi sayesinde uzun yıllardır BIST savunma tarafında en yüksek piyasa değerine sahip şirket olarak dikkat çekiyor. ASELSAN'ın yüksek teknoloji odaklı yapısı, düzenli sipariş birikimi (backlog) ve devlet destekli projelerdeki güçlü konumu, yatırımcıların şirkete olan ilgisini istikrarlı şekilde artırıyor.

Savunma araçları tarafında öne çıkan Otokar (OTKAR) ise zırhlı araçlar, taktik tekerlekli platformlar ve otobüs segmentindeki üretimiyle hem iç hem dış pazarda önemli bir aktör. İhracat ağırlıklı büyüme stratejisi ve global savunma pazarındaki bilinirliği, şirketi yatırımcılar için cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Biyometrik güvenlik ve kimlik doğrulama çözümlerinde uzmanlaşan Papilon (PAPIL) ise savunma – güvenlik kesişiminde faaliyet göstererek sektörde farklılaşan bir konuma sahip. Yazılım ve donanım tabanlı çözümlerle özellikle kamu güvenliği alanında güçlü bir potansiyele işaret ediyor.

Uzay, elektronik harp ve haberleşme sistemleriyle öne çıkan SDTTR, Borsa İstanbul'un son dönem dikkat çeken savunma şirketlerinden biri. Yüksek teknolojili alt sistem üretimi ve savunma projelerine iştirak oranıyla yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında bulunuyor.

Robotik sistemler ve insansız platformlarda uzmanlaşan Altınay Savunma (ALTNY) ise sektöre yenilikçi teknolojiler sunan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) haberleşme ve aviyonik alanındaki çözümleriyle savunma sanayii projelerinde aktif rol alıyor.

Araç üstü ekipman ve zırhlı platform üretimiyle bilinen Katmerciler (KATMR) ise özellikle ihracat pazarlarıyla desteklenen büyüme stratejisi sayesinde sektördeki çeşitliliği artırıyor. Listedeki bir diğer şirket olan Patek (PATEK) ise savunma elektroniği ve mühendislik odaklı projeleriyle daha niş alanlarda uzmanlaşarak sektöre katkı sağlıyor.

TUSAŞ Hisse Senedi Var Mı?

TUSAŞ halka açık bir şirket değildir, bu nedenle Borsa İstanbul'da TUSAŞ hissesi bulunmamaktadır. Şirket tamamen kamu ortaklığı yapısıyla faaliyet gösterdiği için bireysel yatırımcılar doğrudan hisse yatırımı yapamaz.

Genel olarak değerlendirildiğinde, savunma sanayii şirketleri yüksek teknoloji üretimi, dolar bazlı gelir yapısı, güçlü ihracat fırsatları ve stratejik devlet destekleri nedeniyle yatırımcı ilgisini sürekli canlı tutuyor. Jeopolitik gelişmeler, global savunma bütçeleri ve projelerdeki süreklilik sektörü etkileyen başlıca faktörler olsa da Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyüme ivmesi, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler için uzun vadeli potansiyelin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Bülten