Evlenecek çiftlere müjde: Tam 500 bin TL

Evlenecek çiftlere müjde: Tam 500 bin TL
Türkiye Diyanet Vakfı, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlere 500 bin lira maddi destek sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında "İki insan bir hayat" sloganıyla yeni bir projeyi devreye alıyor.

Vakıf, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira maddi destek verecek.

Başvurular 13 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart'a kadar vakfın web sitesi üzerinden alınacak.

Mayıs ayında ise başvuranlar arasından kriterlere uyanlar seçilecek.;

ŞARTLAR NEDİR?

Başvuru şartları arasında aile gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi var.

18-35 YAŞ ARASI GENÇLER

Evlilik desteğinin ayrıntılarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan anlattı.

Turan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğinden bahsedip "Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik." dedi.

"500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz." diye konuşan Turan, "Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

