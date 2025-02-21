RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2025: ŞOK, Migros, CarrefourSA marketlerde Ramazan kolisi fiyatları | Ramazan kolisinin fiyatları ne kadar, içinde ne var?

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2025, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, marketlerin hazırladığı Ramazan kolileri ve fiyatları merak konusu oldu. İhtiyaca uygun olarak farklı içeriklerle sunulan bu koliler, temel gıda ürünleriyle iftar ve sahur sofralarına bereket katıyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerde Ramazan kolisi fiyatları ne kadar ve içerisinde hangi ürünler bulunuyor? İşte, marketlerin sunduğu Ramazan kolisi seçenekleri ve güncel fiyat bilgileri…

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar ve sahur sofralarının hazırlıkları da hız kazandı. Marketlerin sunduğu Ramazan kolileri, hem içerikleri hem de fiyatlarıyla merak edilmeye başlandı. Peki, 2025 yılı itibarıyla CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerde Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte, detaylar… ŞOK RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİKLERİ Şok Marketler, 13 ürünün bulunduğu "Ramazan Erzak Paketi"ni 435 TL'den müşterilerine sunuyor. ŞOK Erzak Paketi İçeriği: Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr

Deren Filiz Çay 500 Gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt

Piyale Un 1000 Gr

Piyale Kakaolu Puding 150 Gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr

Piyale Burgu Makarna 500 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr

Altınküp Küp Şeker 1Kg

Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİĞİ Migros, Bereket ve Lezzet paketi olarak iki ayrı koliyi müşterileri ile buluşturdu. 12 üründen oluşan Migros Bereket Paketi 395,95 TL'den satışa sunuldu. Migros Bereket Paketi İçeriği: Söke Un 1 Kg Komili Ayçiçek Yağı 1 L Mutlu Burgu Makarna 500 G Mutlu Spaghetti Makarna 500 G Mutlu Yüksük Makarna 500 G Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2 Tukaş Domates Salçası 830 G Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G Torku Toz Şeker 1 Kg Efor Harman Siyah Çay 500 G Migros Lezzet Paketi Fiyatı İçerisinde 25 ürün bulunan Migros Lezzet Paketi 629,95 TL'den alıcı buluyor. Lezzet Paketi İçindekiler: Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100G

Tat Doğranmış Domates 400 G CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ VE İÇERİKLERİ CarrefourSA; klasik, süper, mega olmak üzere 3 farklı erzak paketi seçeneği sunuyor. CarrefourSA'nın Ramazan sofraları için özel olarak hazırladığı kolilerden biri olan Klasik Koli, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor. 13 ürün bulunan CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi fiyatı 603,50 TL olarak belirlense de CarrefourSA Kart ile 369,95 TL'ye satılıyor. CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 L Tat İthal Pilavlık Pirinç 1000 G Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G Tatküpü Toz Şeker 1000 G Efor Harman Siyah Çay 500 G Söke Buğday Unu 1000 G Mutlu Burgu Makarna 500 G Mutlu Yüksük Makarna 500 G Tat Domates Salçası 830 G Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G Knorr Et Suyuna Asma Yapraklı Çorba 75 G Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi Fiyatı 26 ürün bulunan CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi fiyatı 1.440,00 TL'den satışa sunuldu ancak CarrefourSA Kart ile 799,95 TL'den müşteri buluyor. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 L

Reis Yerli Kırmızı Mercimek 1000 G

Reis Yerli Nohut 1000 G 8,5 Mm

Reis Yerli Osmancık Pirinç 1000 G

Reis Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tatküpü Toz Şeker 1000 G

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Arpa Şehriye 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Tat Haşlanmış Bezelye 420 G

Tat Haşlanmış Fasulye 800 G

Tat Haşlanmış Nohut 800 G

Sude Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Knorr Et Suyuna Asma Yapraklı Çorba 75 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

Mutlu İrmik 500 G CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi Fiyatı İçerisinde 23 ürün bulunan CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi fiyatı 1.127,35 TL olarak belirlendi. Ancak CarrefourSA Kart ile 629,95 TL'ye alınabiliyor. CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 L Tat Yerli Nohut 1000 G 8 Mm Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G Tat İthal Pilavlık Pirinç 1000 G Tat Kırmızı Mercimek İthal 1000 G Tatküpü Toz Şeker 1000 G Efor Harman Siyah Çay 500 G Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 G Söke Buğday Unu 1000 G Mutlu Burgu Makarna 500 G Mutlu Yüksük Makarna 500 G Mutlu Arpa Şehriye 500 G Tat Domates Salçası 830 G Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G Tat Haşlanmış Fasulye 800 G Tat Haşlanmış Nohut 800 G Tat Haşlanmış Bezelye 420 G Knorr Et Suyuna Asma Yapraklı Çorba 75 G Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G Mutlu İrmik 500 G

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