TCDD 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü alacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 48’si tren teşkil işçisi ve 9’u vinç operatörü 57 personel istihdam edecek.
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, iş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden yayımlanacak.
Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi, yeri ve sonucu gibi bilgiler, TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.
Başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların evrakını bildirilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yürütülen çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.
Başvuruda bulunacak tren teşkil işçisi adaylarının, ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
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