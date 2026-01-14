Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Güncelleme Tarihi:

Memurlar zamlı maaşlarını yarın alacaklar. SSK emeklilerine ödemeler ayın 17’sinde, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25’inde başlayacak. Aylığını alan memur emeklilerine de zamdan kaynaklanan fark ödemesi yapılacak.
Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını yarın alacaklar. 4 milyon memura ödeme yapılacak. 
 
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak. 
 
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.
 
4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:
 
Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi
9-17 Ocak
7-18 Ocak
5-19 Ocak
3-20 Ocak
1-21 Ocak
8-22 Ocak
6-23 Ocak
4-24 Ocak
2-25 Ocak
0-26 Ocak
 
4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:
 
Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi
9, 7, 5-25 Ocak
3, 1-26 Ocak
8, 6, 4-27 Ocak
2, 0-28 Ocak
 
Ek düzenleme beklentisi
 
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.
 
Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek. 

Kaynak: Haber Merkezi

