GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

100 metre ilerideki üst geçidi kullanmadı: Canından oluyordu

- Güncelleme Tarihi:

100 metre ilerideki üst geçidi kullanmadı: Canından oluyordu
Bursa’da 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp ana yolu kullanan şahıs, otomobilin çarpması sonucu canından oluyordu.

Olay, saat 5.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvar Merinos Parkı kuzey girişi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 100 metre ileride üst geçit bulunmasına rağmen araçların aralıklarla geçmesini fırsat bilen M.M.Ö. (36) ana yoldan karşıya geçmek istedi. Karşıya geçtiği esnada, Ş.S.T.'nin idaresindeki 16 AIA 707 plakalı otomobilin çarpması yere savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, M.M.Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER