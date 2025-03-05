13 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 13 Mart’ın Anlamı ve Önemi

13 Mart, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olayların yaşandığı tarihlerden biridir. Tarihte yaşanan siyasi, kültürel ve bilimsel gelişmelerle dikkat çeken bu gün, özellikle Dünya Uyku Günü gibi özel günlerle de anılmaktadır.

13 Mart'ta Kutlanan Özel Günler

Dünya Uyku Günü (World Sleep Day)

Her yıl Mart ayının ikinci Cuma günü kutlanan Dünya Uyku Günü, uykunun sağlık üzerindeki önemine dikkat çekmek için kutlanan bir farkındalık günüdür. Uyku düzeni ve kalitesinin artırılmasıyla ilgili etkinlikler düzenlenir.

2024 yılında 13 Mart'a denk gelmektedir.

Türkiye'de 13 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1992 – Erzincan Depremi (6,8 Büyüklüğünde)

13 Mart 1992'de Erzincan'da meydana gelen büyük deprem, yaklaşık 653 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu felaket, Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

2016 – Ankara Kızılay'da Terör Saldırısı

13 Mart 2016'da Ankara'nın Kızılay semtinde meydana gelen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı. Türkiye tarihindeki en kanlı terör saldırılarından biri olarak anılmaktadır.

1920 – İstanbul'un İşgali

Osmanlı'nın başkenti İstanbul, 13 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildi. Bu olay, Türk Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri oldu.

Dünya Genelinde 13 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1781 – Uranüs'ün Keşfi

Astronom William Herschel, Uranüs gezegenini keşfetti. Bu, teleskopla keşfedilen ilk gezegen oldu ve modern astronomi için büyük bir adımdı.

1881 – Çar II. Aleksandr Suikast Sonucu Öldürüldü

Rusya Çarı II. Aleksandr, Narodnaya Volya (Halkın İradesi) adlı devrimci grup tarafından suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.

1930 – Pluto'nun İsmi Resmen Kabul Edildi

Astronom Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen gezegene Pluto adı verildi. (2006'da gezegen statüsü değiştirildi.)

2013 – Papa Franciscus Göreve Başladı

Katolik dünyasının lideri olan Papa Franciscus, 13 Mart 2013'te göreve başladı. O, Güney Amerika kökenli ilk Papa olarak tarihe geçti.

13 Mart'ta Doğan Ünlü İsimler

Mevlüt Çavuşoğlu (1968) – Türk siyasetçi, eski Dışişleri Bakanı.

Adam Clayton (1960) – U2 grubunun ünlü bas gitaristi.

Percival Lowell (1855) – Pluto'nun keşfine öncülük eden Amerikalı astronom.

13 Mart'ın Anlamı ve Önemi

13 Mart, tarihte doğal felaketlerin, bilimsel keşiflerin ve siyasi olayların yaşandığı bir gün olarak öne çıkmaktadır. Erzincan Depremi ve Ankara'daki terör saldırısı gibi olaylar, Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuştur. Dünya Uyku Günü ise sağlıklı bir yaşam için uykunun önemine dikkat çeken önemli farkındalık günlerinden biridir.

Kaynak: Haber Merkezi