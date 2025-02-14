14 Şubat Ankara elektrik kesintisi! (Başkent EDAŞ) Çankaya, Keçiören, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da 14 Şubat 2025 Cuma günü elektrik kesintisi var mı? Ankara’da yarın elektrikler kesilecek mi? İşte, EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

Ankara'nın bazı ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Çankaya, Keçiören ve Mamak başta olmak üzere, birçok ilçede planlanan elektrik kesintileri duyuruldu. Vatandaşlar, 14 Şubat'ta hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek?

Ankara'daki elektrik kesintilerine dair araştırmalar sürerken, Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (Başkent EDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat günü Ankara'nın farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Peki, Ankara'ya elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, Başkent EDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listesine göz atabilir. Ankara'da hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesileceğini öğrenmek için Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesinden ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ bölümüne tıklayıp sorgulama yapılabilir. Bulunduğunuz bölgedeki kesinti süresi ve saatleriyle ilgili detaylı bilgilere erişmek için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.

ANKARA'NIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara'nın bazı ilçelerinde 14 Şubat 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (Başkent EDAŞ), Altındağ, Keçiören, Çankaya, Mamak, Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri olacağını duyurdu.

Altındağ İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Solfasol Hacı Bayram Veli Sokak, Başpınar 1109/1 Sokak, Atıfbey Hacı Bayram Sokak, Zübeyde Hanım Seçim Sokak, Örnek Altındağ Sokak

Solfasol Hacı Bayram Veli Sokak, Başpınar 1109/1 Sokak, Atıfbey Hacı Bayram Sokak, Zübeyde Hanım Seçim Sokak, Örnek Altındağ Sokak Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Keçiören İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Karargahtepe, Yavuz Sultan Selim Sokak, Ovacık 2036 Sokak, Basınevleri Yükselen Sokak

Karargahtepe, Yavuz Sultan Selim Sokak, Ovacık 2036 Sokak, Basınevleri Yükselen Sokak Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Çankaya İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Büyükesat Uğur Mumcu Sokak, Eti Tok Sokak, Çayyolu Ahmet Vehbi Koç Sokak, Büyükesat 270 Sokak, Kızılırmak Mevlana Sokak, Mustafa Kemal Dumlupınar Sokak, Kazım Özal Çankaya Sokak, Naci Çakır 757 Sokak, Oran Turan Güneş Sokak

Büyükesat Uğur Mumcu Sokak, Eti Tok Sokak, Çayyolu Ahmet Vehbi Koç Sokak, Büyükesat 270 Sokak, Kızılırmak Mevlana Sokak, Mustafa Kemal Dumlupınar Sokak, Kazım Özal Çankaya Sokak, Naci Çakır 757 Sokak, Oran Turan Güneş Sokak Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Mamak İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Şahintepe, Hocalı, Anadolu, Gamze Özdemir ve civarı

Şahintepe, Hocalı, Anadolu, Gamze Özdemir ve civarı Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Etimesgut İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Oğuzlar Mahallesi geneli, Topçu Mahallesi'nin bir kısmı, Ayyıldız Mahallesi'nin bir kısmı

Oğuzlar Mahallesi geneli, Topçu Mahallesi'nin bir kısmı, Ayyıldız Mahallesi'nin bir kısmı Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Sincan İlçesi:

Etkilenen Bölgeler: Osmanlı ve civarı

Osmanlı ve civarı Kesinti Saati: 09:00 - 12:30

Planlı elektrik kesintileri hakkında daha detaylı bilgi almak ve güncel kesinti listesine ulaşmak için Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi