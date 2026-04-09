2026 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek? Bayram Tatili 9 Gün Mü Olacak?

2026 yılına sayılı zaman kala milyonlarca kişi dini bayramların tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı 2026’da tatil planı yapmak isteyenler için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2026 Kurban Bayramı hangi tarihte kutlanacak? Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre merak edilen ayrıntılar…

Kurban Bayramı hangi tarihte başlayacak, ne zaman kutlanacak? Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için tatil planları şimdiden gündemde. Peki, Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün sürecek? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bayramın başlangıcı ve bitiş tarihleri şu şekildedir: Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmî takvime göre Kurban Bayramı tatili, Arife günü öğleden sonra başladığından toplam 4,5 gün olarak planlanmıştır. Ancak arefe gününün Salı gününe, bayramın son gününün ise Cumartesi gününe denk gelmesi, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmasını gündeme getiriyor. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!