GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Acılı ailelere saygısızlığa soruşturma: 5 gözaltı kararı

Acılı ailelere saygısızlığa soruşturma: 5 gözaltı kararı
Bolu’daki yangında vefat edenlerin yakınlarıyla dalga geçen ve o anları sosyal medyada paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayıp, dalga geçti. Vicdanları yaralayan konuşmaları da kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, zanlılar hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan paylaşımında,,"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edildi 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER