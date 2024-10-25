AFAD açıkladı: Sakarya’da deprem

AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 22.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 22.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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