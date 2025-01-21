Aile hekimi evinde ölü bulundu!

Edirne’de evinde rahatsızlık geçirmesi sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Sabri Duygu (62) için tören düzenlendi.

Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde 18 yıldır görev yapan Sabri Duygu, uzun yıllar boyunca hastalarına özveriyle hizmet eden, çalışkan ve sevilen bir hekimdi. Aynı zamanda Edirne sağlık camiasının önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

Evinde hayatını kaybetti

Duygu'ya ulaşamayan yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin itfaiye yardımıyla girdiği evde, Sabri Duygu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre, Duygu'nun geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Sabri Duygu kimdir?

Sabri Duygu, 62 yaşında ve Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde 18 yıldır görev yapan deneyimli bir aile hekimiydi. Meslek hayatı boyunca hastalarına özveriyle hizmet eden Duygu, çalışma arkadaşları ve hastaları tarafından dürüst, yardımsever ve samimi kişiliğiyle tanınıyordu.

Sağlık camiasında uzun yıllar görev yapmış olan Duygu, mesleğine olan bağlılığıyla büyük takdir toplamıştı.

Tören düzenlendi

Duygu için Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'nde bir veda töreni düzenlendi. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "18 yıl boyunca aynı Aile Sağlığı Merkezi'nde istikrarla çalışan, hastaları ve çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen değerli meslek büyüğümüzü kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun,” dedi.

Törene, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA