AK Partili eski belediye başkanın cansız bedeni gölette bulundu! Her yerde aranıyordu
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Dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınmayan Kastamonu’da eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu. Üç çocuk babası Civelek’in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, Civelek’in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Kastamonu'da AK Parti'den aday olan ve 2004-2024 yılları arasında tam 4 dönem Azdavay belediye başkanı seçilen Osman Nuri Civelek, ölü bulundu. Dün sabah saatlerinden bu yana Civelek'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri arama çalışması başlattı.
CESEDİ BULUNDU
Aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı. Gölette de drone destekli yapılan çalışmalar sonucunda Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek'in cenazesi, göletten çıkartılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, Civelek'e ait araçta da incelemelerde bulundu.
Üç çocuk babası Civelek'in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?
Osman Nuri Civelek, 1966'da Kastamonu'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Azdavay ilçesinde tamamlayan Osman Nuri Civelek 1991'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.
1992'de öğretmen olarak göreve başlayan Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yılları arasında Azdavay Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü.
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