Arkadaş cinayetinin ilk duruşmasında sanık hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmraş’ta Mustafa Öztürk’ü (15) tabancayla boynundan vurarak ölümüne neden olan M.K.’nin (16) yargılandığı davanın ilk duruşmasında esas hakkında mütalaasını veren savcı, sanığın ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Kanuni Mahallesi'nde 16 Kasım 2025'te M.K.'nın babasına ait iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre Mustafa Öztürk, cep telefonu ile arkadaşı M.C. ile görüntülü konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., tabancayı Mustafa Öztürk'ün boynuna doğrulttu ve silah ateş aldı. Ağır yaralanan Öztürk, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede, "İlk önce silahı Mustafa'nın başına doğru doğrulttum, sonrasında boyun kısmına doğru yakın şekilde doğrulttum, tetiğe bastım. Silah ateş aldı ve Mustafa vuruldu” diyen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda M.K. hakkında ‘Kasten öldürme' suçundan 15 yıla kadar, ‘Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyle çocuk ağır ceza mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Mustafa Öztürk'ün babası Cabbar Öztürk, annesi Derya Öztürk ile taraf avukatları katıldı. M.K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sitemiyle bağlandı.

‘KAZA İLE OLDU'

M.K., savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek "Şarjör silaha tam takılı değildi, şarjörün içerisinde 2 mermi bulunuyordu. Ben şarjörün içinde 2 mermi olduğunun farkındaydım. Silahı bir kere çektim, ancak merminin silahın ağzında olduğunu anlamadım, o esnada Mustafa koltukta oturup arkadaşı ile görüntülü görüşüyordu, ben de ayaktaydım. Ben merminin silahın ağzında olduğunu fark etmediğim için tetiğe bastım, o esnada silah birden ateş aldı ve Mustafa vuruldu. Ben 112'yi aramak için kendi telefonumu bulamadığımdan dolayı Mustafa'nın telefonundaki görüntülü görüşmeyi sonlandırdım 112'yi aradım. Sonra yaraya baskı uygulamamı istediler. Sonra ambulans geldi, polisler geldi, yoldan geçen abim ve arkadaşları geldi, sonra hep birlikte Mustafa'yı sağlık ekipleri ile birlikte dışarı çıkardık, bu olay kaza ile oldu” dedi.

TANIK: DOLDUR BOŞALT YAPARKEN SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI

Olay sırasında Mustafa Öztürk ile cep telefonu ile görüntülü görüşürken arkadaşının ölümünü izleyen M.C. de duruşmada tanık olarak dinlendi. M.K.'nın silahı doldur boşalt yaptıktan sonra Mustafa'ya verdiğini belirten M.C., "Mustafa sonra silahı bana gösterdi, o esnada M.K. silahı Mustafa'dan aldı, Mustafa'nın boynuna doğru doğrulttu, doldur boşalt yaparken silah birden ateş aldı, Mustafa ‘Lan' diye bir çığlık attı, sonrasında görüntülü görüşme kapandı” dedi.

Mustafa Öztürk'ün anne ve babası da sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savcı savunma ve tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında M.K.'nın ‘Kasten öldürme' suçundan 15 yıl, ‘Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ederek, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Olayda öldürmeye elverişli silah kullanması, maktulün olayda vücudunda hayati tehlike arz edecek bölgeden yaralanması, suça sürüklenen çocuğun silahın içerisinde 2 mermi olduğunu bilmesine rağmen silahı maktulün boyun bölgesine doğrultup tetiğe basması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk M.K.'nın maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.”

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verip davayı 14 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: DHA