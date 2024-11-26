Azerbaycan’da öncelik savunma ve Karabağ’ın imarı

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, 2025 bütçesinde savunmaya ve Karabağ’ın imarına öncelik verileceğini açıkladı.
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan'ın 2025 devlet bütçesine ilişkin Milli Meclis'te yapılan görüşmelerde konuştu.
Sahibe Gafarova, ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetlere sağlanan maddi ve teknik desteğin daha da geliştirilmesi, sosyal güvenlik, eğitim, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların geri dönüşünün, 2025 devlet bütçesinin öncelikleri arasında olacağını söyledi.
Devlet bütçesinin hem gelir hem de gider açısından "rekor" düzeyde olduğunu söyleyen Gafarova, "Gelirlerin 38,3 milyar manat (22,64 milyar dolar), giderlerin ise 41,4 milyar manat (24,35 milyar dolar) olması öngörülüyor." dedi.
Gafarova, "Ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetlere sağlanan maddi ve teknik desteğin daha da geliştirilmesi, sosyal güvenlik, eğitim, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların geri dönüşü, 2025 devlet bütçesinin öncelikleri olacaktır." diye konuştu.
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