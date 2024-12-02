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Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Bakan Fidan’ın oturumlarda İsrail’in Gazze soykırımı, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere vurgu yapması bekleniyor.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim 2024 tarihinde devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

Genel Sekreter Rutte, Türkiye'yi son olarak 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmeler gerçekleştirmişti.

Genel Sekreter Rutte söz konusu ziyareti kapsamında ayrıca, 23 Ekim 2024 tarihli terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sunmak ve çalışmaları hakkında bilgi almak için TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etmişti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Bakan Fidan'ın toplantılar kapsamında, İsrail'in işlediği savaş suçları ile Gazze'de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Bunun yanısıra Fidan'ın, Ukrayna ve Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve Avrupa Birliği'nin (AB) faaliyetleriyle ilgili görüşmeler yapması da tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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