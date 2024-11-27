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Bakan Kacır: Türkiye’ye 363’üncü OSB’yi kazandırdık

Bakan Kacır: Türkiye’ye 363’üncü OSB’yi kazandırdık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beypazarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara’ya 13’üncü, Türkiye’ye 363’üncü OSB’yi kazandırdıklarını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi alanlarını büyütmeye, Türkiye'nin üretim gücünü yükseltmeye devam ediyoruz. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Beypazarı Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara'ya 13'üncü, ülkemize 363'üncü OSB'yi kazandırdık. 130 hektar büyüklüğündeki OSB'miz tüm sanayicilerimize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. AK Parti hükümetleri döneminde OSB'lerimizin sayısını 191'den 363'e, üretimdeki sanayi parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerimizdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardık. Son dönemde OSB uygulamalarında yaptığımız reform niteliğinde değişikliklerle, üretim hamlemizi çok daha ileri taşıyacağız. Altyapısı sağlam, sürdürülebilir ve planlı sanayi alanlarımızla ülkemizin kalkınma yolcuğuna ivme kazandıracağız" dedi. 

Kaynak: DHA

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