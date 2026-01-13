Bakan Tunç Rojin Kabaiş’in ailesi ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesini Bakanlıkta ağırlayarak, yürütülen soruşturmaya ilişkin kapsamlı bilgilendirmede bulundu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, devam eden soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi detaylı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti.
"Soruşturma titizlikle ve çok yönlü sürdürülüyor"
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sürece değinen Tunç, şu ifadeleri kullandı;
Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta; ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız.
Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz.
