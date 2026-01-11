Konya’daki bu yol ulaşıma kapandı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamla birlikte ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi ve yol şartlarının ağırlaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
AKŞEHİR–ISPARTA KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Akşehir–Isparta Karayolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Akşehir Karayolları 32. Şube Şefliği ekipleri, yolun kapatıldığı Bermende Kavşağı'na "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır” uyarı levhası yerleştirdi. Polis ve karayolları ekipleri bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
EKİPLER SAHADA
Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Sürücülerden ise can ve mal güvenliği açısından kapalı olan karayolunu kullanmamaları, alternatif güzergâhlara yönelmeleri istendi.
