Konya Minibüsçüler Odası’nda Muharrem Karabacak güven tazeledi

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu, oda üyelerinin yoğun ilgisiyle yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Osman Alp yaptı.
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda esnaf, mevcut başkan Muharrem Karabacak'a olan güvenini sandığa yansıttı.
2 aday için sandığa gidildi
Genel kurulda mevcut başkan Muharrem Karabacak ile Mustafa Çalışkan başkanlık için aday oldu. Başkan Karabacak ve diğer aday, kürsüye çıkarak esnafa hitap etti.
Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi ve üyeler sandık başına gitti.
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nda yapılan seçimde 464 oy alan Muharrem Karabacak, esnafın güçlü desteğini alarak yeniden başkan seçildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”