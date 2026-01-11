Konya’nın 10 ilçesine kuvvetli kar yağışı uyarısı! Lapa lapa geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışının pazar (BUGÜN) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve salı öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
LAPA LAPA GELİYOR
Uyarıya göre Konya'nın güney ilçeleri başta olmak üzere Taşkent, Yalıhüyük, Beyşehir, Hadim, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı ve Bozkır çevrelerinde yer yer 5–20 santimetre kar yağışı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde yağışın daha etkili olabileceği belirtiliyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR VE DON TEHLİKESİ
Yetkililer, kuvvetli karla birlikte buzlanma, don ve tipi riskine dikkat çekti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, sürücülerin zincir ve kış lastiği konusunda tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI
Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmasını istedi. Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması, yüksek kesimlerde yaşayanların ve çiftçilerin don riskine karşı önlem alması çağrısında bulunuldu.
(Meltem Aslan)