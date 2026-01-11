GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
KONYA Haberleri

Konya’nın 10 ilçesine kuvvetli kar yağışı uyarısı! Lapa lapa geliyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın 10 ilçesine kuvvetli kar yağışı uyarısı! Lapa lapa geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışının pazar (BUGÜN) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve salı öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

LAPA LAPA GELİYOR 

Uyarıya göre Konya'nın güney ilçeleri başta olmak üzere Taşkent, Yalıhüyük, Beyşehir, Hadim, Seydişehir, Derebucak, Ahırlı ve Bozkır çevrelerinde yer yer 5–20 santimetre kar yağışı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde yağışın daha etkili olabileceği belirtiliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE DON TEHLİKESİ

Yetkililer, kuvvetli karla birlikte buzlanma, don ve tipi riskine dikkat çekti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, sürücülerin zincir ve kış lastiği konusunda tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmasını istedi. Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması, yüksek kesimlerde yaşayanların ve çiftçilerin don riskine karşı önlem alması çağrısında bulunuldu.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER