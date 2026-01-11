Konya’da eğitim camiasında acı kayıp! Sosyal Bilgiler Öğretmeni hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde görev yapan Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Taşcı vefat etti. Acı haber, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.
Eğitim camiası yasta
Mustafa Taşcı'nın vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere meslektaşları ve öğrencileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Öğretmen Taşcı'nın uzun yıllar eğitime hizmet verdiği öğrenildi.
Başsağlığı mesajı yayımlandı
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karatay Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Mustafa TAŞCI vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
(Ali Asım Erdem)