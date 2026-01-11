GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
KONYA Haberleri

Konya’da eğitim camiasında acı kayıp! Sosyal Bilgiler Öğretmeni hayatını kaybetti

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eğitim camiasında acı kayıp! Sosyal Bilgiler Öğretmeni hayatını kaybetti
Konya Karatay Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen hayatını kaybetti. Acı haberi Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaştı.

Konya'nın Karatay ilçesinde görev yapan Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Taşcı vefat etti. Acı haber, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Eğitim camiası yasta

Mustafa Taşcı'nın vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere meslektaşları ve öğrencileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Öğretmen Taşcı'nın uzun yıllar eğitime hizmet verdiği öğrenildi.

Başsağlığı mesajı yayımlandı

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karatay Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Mustafa TAŞCI vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER