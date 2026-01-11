Konya’da acı olay! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde Konya'nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Abidin Umut Ş'den annesinin misafirlikte bulunduğu sırada uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu yetkililere bildirdi.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.
Abidin Umut Ş'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevresi tarafından efendi kişiliği ve sakin yapısıyla tanındığı öğrenilen Abidin Umut Ş'nin vefatı; ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
