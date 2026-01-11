Konya’daki üniversite duyurdu! Sınavlar iptal edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgâr nedeniyle önemli bir karar aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle 11 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanan genel sınavlar iptal edildiğini duyurdu.

Sınavlar yeni tarihlerde yapılacak

Ertelenen sınavların yeni tarih ve saatleri, ilgili akademik birimler tarafından ayrıca ilan edilecek. Üniversite, öğrenciler ve personelin bu duyuruları takip etmelerini istedi.

Öğrencilere ve personele duyuru

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, tüm öğrenciler ve personel için bilgi verildiği belirtilerek, sınav takvimindeki değişikliklerin resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

(Berna Ata)