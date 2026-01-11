GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki üniversite duyurdu! Sınavlar iptal edildi
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgâr nedeniyle önemli bir karar aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Köyceğiz Yerleşkesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle 11 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanan genel sınavlar iptal edildiğini duyurdu.

Sınavlar yeni tarihlerde yapılacak

Ertelenen sınavların yeni tarih ve saatleri, ilgili akademik birimler tarafından ayrıca ilan edilecek. Üniversite, öğrenciler ve personelin bu duyuruları takip etmelerini istedi.

Öğrencilere ve personele duyuru

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, tüm öğrenciler ve personel için bilgi verildiği belirtilerek, sınav takvimindeki değişikliklerin resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

