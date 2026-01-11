GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da seyir halindeki aracın arkasına ağaç devrildi!

Cumali Özer
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da seyir halindeki aracın arkasına ağaç devrildi!

Konya'nın Meram ilçesi Yeniyol mevkisinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir aracın arkasına rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç düştü. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.

Kuvvetli rüzgar ağacı yerinden söktü

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki kuvvetli rüzgar bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Araç sürücüsü olay anında büyük panik yaşasa da, aracın arkasına düşen ağaç herhangi bir çarpma veya hasara yol açmadı.

Can kaybı yok

Olayın ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Yetkililer uyarıda bulundu

Yetkililer, fırtınanın etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve olası tehlikelere karşı dikkatli davranmalarını istedi.

Cumali Özer

