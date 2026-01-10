GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odasında seçim sonuçlandı

Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odasında seçim sonuçlandı
Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Ünlügül yeniden başkanlığa seçildi.

Toplam 341 oyun kullanıldığı genel kurulda Mehmet Ünlügül 304 oy alarak üyeler tarafından yeniden başkan seçildi. Diğer aday Fettah Turşu 34 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.



Bu sonuçla Mehmet Ünlügül, yeni dönem için de oda başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı.
 

Kaynak: Haber Merkezi

