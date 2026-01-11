İnce öğütülmüş yeşil çaydan üretilen “matcha“ ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır?

Günümüzde Japon kültürüyle özdeşleşmiş olsa da, ince öğütülmüş yeşil çay (matcha) hazırlama yöntemi ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştır.
Matcha'nın tarihsel yolculuğu şu evrelerden geçmiştir:
-
Çin Kökeni (Tang ve Song Hanedanlıkları): 7. ve 10. yüzyıllar arasında (Tang Hanedanlığı), Çinliler çay yapraklarını buharda pişirip kalıplar (tuğlalar) haline getirerek saklamaya ve taşımaya başladılar. Tüketecekleri zaman bu çay tuğlalarından bir parça koparıp toz haline getiriyor ve sıcak suyla karıştırıyorlardı. 10. ve 13. yüzyıllar arasında (Song Hanedanlığı) ise bu toz çayı bir fırça yardımıyla köpürtme yöntemi popüler hale geldi.
-
Japonya'ya Geçiş: 1191 yılında, Zen Budist rahibi Eisai, Çin'de eğitim gördükten sonra Japonya'ya dönerken yanında çay tohumlarını ve bu toz hazırlama yöntemini getirdi.
-
Kültürel Ayrışma: Çin'de zamanla toz çay geleneği yerini demlenmiş yaprak çaylara (bugünkü yeşil çay ve oolong gibi) bırakırken; Japonya'da Budist rahipler ve samuraylar arasında bu yöntem korunmuş, geliştirilmiş ve ünlü **"Japon Çay Seremonisi"**ne (Chanoyu) dönüşmüştür.
Cevap: Çin
