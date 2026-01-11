Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da beğeni rekorları her geçen gün tazelenirken, zirvedeki isim uzun süredir değişmeyerek sosyal medya tarihine damgasını vurdu.
Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?
Instagram tarihinin en çok beğeni alan paylaşımı, Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası kupayla birlikte çektirdiği fotoğraflardan oluşan carousel (kaydırmalı) paylaşımıdır. 18 Aralık 2022'de paylaşılan bu gönderi, kısa sürede 75 milyon beğeni barajını aşarak daha önce rekoru elinde tutan "dünya rekoru yumurtası"nı (world_record_egg) geride bırakmıştır.
Cevap: Lionel Messi
