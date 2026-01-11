Hangisi hangisine dönüşemez? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Çizgi roman dünyasının en sevilen süper kahramanları, genellikle gizli bir kimlik ile kahraman kimliği arasındaki dönüşümle tanınırlar. Ancak bu eşleşmelerin her biri belirli bir karakterin kendi hikayesine özgüdür.
Hangisi hangisine dönüşemez?
Seçenekleri incelediğimizde:
-
Bruce Wayne - Batman: Bruce Wayne, Gotham'ın koruyucusu Batman'in sivil kimliğidir.
-
Peter Parker - Örümcek Adam: Peter Parker, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra Örümcek Adam'a dönüşen karakterdir.
-
Clark Kent - Süpermen: Clark Kent, Kriptonlu Kal-El'in dünyadaki insan kimliğidir.
-
Bruce Banner - Thor: Bu eşleşme hatalıdır. Bruce Banner, sinirlendiğinde dev ve yeşil bir canavar olan Hulk'a dönüşür. Thor ise İskandinav mitolojisindeki gök gürültüsü tanrısıdır ve sivil kimliği (bazı çizgi roman serilerinde) Donald Blake'tir.
Cevap: Bruce Banner - Thor
