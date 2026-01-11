GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

Hangisi hangisine dönüşemez? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi hangisine dönüşemez? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Çizgi roman dünyasının en sevilen süper kahramanları, genellikle gizli bir kimlik ile kahraman kimliği arasındaki dönüşümle tanınırlar. Ancak bu eşleşmelerin her biri belirli bir karakterin kendi hikayesine özgüdür.

Hangisi hangisine dönüşemez?

Seçenekleri incelediğimizde:

  • Bruce Wayne - Batman: Bruce Wayne, Gotham'ın koruyucusu Batman'in sivil kimliğidir.

  • Peter Parker - Örümcek Adam: Peter Parker, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra Örümcek Adam'a dönüşen karakterdir.

  • Clark Kent - Süpermen: Clark Kent, Kriptonlu Kal-El'in dünyadaki insan kimliğidir.

  • Bruce Banner - Thor: Bu eşleşme hatalıdır. Bruce Banner, sinirlendiğinde dev ve yeşil bir canavar olan Hulk'a dönüşür. Thor ise İskandinav mitolojisindeki gök gürültüsü tanrısıdır ve sivil kimliği (bazı çizgi roman serilerinde) Donald Blake'tir.

Cevap: Bruce Banner - Thor

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER