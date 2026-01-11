GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? Soğuk hava etkisini artırdı

Güncelleme Tarihi:

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? Soğuk hava etkisini artırdı

Yozgat'ta kar yağışı ve düşük sıcaklıklar sonrası buzlanma riski artarken, öğrenciler ve veliler Valilik'ten gelecek açıklamayı bekliyordu. 

Özellikle Akdağmadeni, Çayıralan, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor.

Yozgat Valiliği tarafından;

12 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNÜ YOZGAT İL MERKEZİMİZ İLE AKDAĞMADENİ, ÇANDIR, ÇAYIRALAN VE SARAYKENT İLÇELERİMİZDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİR
 
Meteorolojiden alınan bilgilere göre İlimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent İlçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda *eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.*

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri  tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir. 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

