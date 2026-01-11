TBMM’de transfer trafiği: 37 vekil partisinden istifa etti

Genel seçimlerden sonra TBMM’de 37 milletvekili partisinden istifa etti. Bu vekillerden 14’ü AK Parti’ye, 14’ü CHP’ye katılırken 9’u bağımsız kaldı. AK Parti’nin sandalye sayısı 275’e, CHP’nin 138’e çıktı.

Genel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık üç yıllık süreçte TBMM'de önemli bir milletvekili hareketliliği yaşandı.

37 VEKİL İSTİFA ETTİ

Bu dönemde toplam 37 milletvekili, seçildikleri partilerden istifa etti. İstifa eden vekillerin 14'ü AK Parti'ye, 14'ü CHP'ye katılırken, 9 milletvekili ise görevine bağımsız olarak devam etti.

Partilere göre bakıldığında İyi Parti'den 15, DEVA Partisi'nden 7, Gelecek Partisi'nden 6, MHP'den 3, CHP'den 2, Demokrat Parti'den 2, AK Parti'den 1 ve Yeniden Refah Partisi'nden de 1 milletvekili istifa etti.

AK PARTİ 275 VEKİLE ULAŞTI

Bu süreçte CHP listelerinden Meclis'e giren 7 milletvekili, AK Parti'ye geçti.

AK Parti'den CHP'ye geçen herhangi bir milletvekili olmazken, son katılımlarla birlikte iktidar partisinin sandalye sayısı 275'e yükseldi.

CHP'ye katılan isimlerle birlikte partinin milletvekili sayısı ise 138 oldu.

14 İSİM AK PARTİ'YE KATILDI

Son olarak Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, DEVA Partisi'nden ayrılan İrfan Karatutlu ve CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti daha önce İyi Parti'den Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, Ünal Kahraman, Ahmet Ersagun Yücel, Salim Ensarioğlu'nu, Gelecek Partisi'nden Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, Yeniden Refah Partisi'nden ise Suat Pamukçu'yu transfer etmişti.

CHP'YE KİMLER GEÇTİ

AK Parti'ye transferler sürerken, bu süreçte CHP de iktidar partisi kadar milletvekilini saflarına katmayı başardı.

İyi Parti'den Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilal Bilici, Nimet Özdemir, Adnan Beker, Aykut Kaya, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale, DEVA Partisi'nden Selma Aliye Kavaf, Cem Avşar, Evrim Rızvanoğlu, Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt, Salih Uzun ile Gelecek Partisi'nden ayrılan Doğan Demir, CHP'ye katıldı.

9 VEKİL BAĞIMSIZ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

İstifa eden milletvekillerinden 9'u, herhangi bir partiye katılmayarak Meclis'te bağımsız milletvekili olarak görevlerini sürdürüyor.

Ahmet Zenbilci AK Parti'den, Ediz Ün CHP'den, Koray Aydın İyi Parti'den, Selim Temurci Gelecek Partisi'nden, Burak Dalgın ve Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden, Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ise MHP'den istifa etmelerinin ardından bağımsız olarak görevlerini sürdürüyor.

YENİ YOL DAĞILABİLİR

Öte yandan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu "Yeni Yol" grubu, üye sayısının 20'nin altına yaklaşması nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

MECLİS'TE GÜNCEL SANDALYE DAĞILIMI

- AK Parti: 275

- CHP: 138

- DEM Parti: 56

- MHP: 47

- İyi Parti: 29

- Yeni Yol Grubu: 20

- Bağımsız: 9

- HÜDA PAR: 4

- Yeniden Refah Partisi: 4

- Türkiye İşçi Partisi: 3

- Demokratik Bölgeler Partisi: 2

- EMEP: 2

- Saadet Parti: 1

- Demokratik Sol Parti: 1

- Demokrat Parti: 1

Kaynak: Haber Merkezi