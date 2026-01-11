GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacağı, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının kar yağışı ve fırtınayı beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu başlayacak olan yağışlı sistem, pazartesi gününden itibaren etkisini artırarak iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek.

Sıcaklıklar 5 ila 9 derece düşecek

Salı gününden itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Megakentte hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kuzeyli yönlerden esen fırtına (Poyraz), yeni haftada yerini soğuk havaya bırakacak. Pazartesi günü sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşeceği İstanbul'da, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülebilecek.

Başkentte yağmurun pazartesi sabah saatlerinden itibaren kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında gece sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, kent merkezinde hafif kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.

İzmir'in batı kesimlerde yağışlar genellikle sağanak şeklinde seyredecek. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıklar İzmir ve çevresinde de oldukça düşük olacak.

Ulaşımda aksama ve zirai don riski

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, iç kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanmanın kara yolu ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları MGM mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini tavsiye etti.

