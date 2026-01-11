GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Trafik düzenini bozana rekor cezalar yolda

Trafik düzenini bozana rekor cezalar yolda
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bu hafta da yoğun bir mesai bekliyor. Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi, trafikte düzenin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler, doğum izninin artırılması çalışmaları. Meclis yoğun mesaisini yeni haftada da sürdürecek.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. Asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu mali tablosu da ele alınacak.

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif de bu hafta Çevre Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler haczedilemeyecek.

Trafikte başka araca saldıranın ehliyetine 60 gün el konulacak

Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten men edilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

