Son Dakika
KONYA Haberleri

En ucuzu Konya’da! Sadece 9 lira

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konya'da öğrenci olmanın sunduğu avantajlara dikkat çekti. Paylaşımda, şehrin güvenli ve konforlu yaşam koşullarının yanı sıra öğrenciler için sağlanan ekonomik imkânlar ön plana çıkarıldı.

KONYA'DA ÖĞRENCİ OLMAK AVANTAJLI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Konya'nın öğrencilere hem sosyal hem de ekonomik açıdan birçok kolaylık sunduğu vurgulandı. Şehrin düzenli yapısı, güvenli ortamı ve ulaşılabilir yaşam şartlarıyla öğrenciler için ideal bir büyükşehir olduğu ifade edildi.

ÖĞRENCİ ULAŞIMI SADECE 9 LİRA

Açıklamada en dikkat çekici başlıklardan biri ulaşım hizmetleri oldu. Konya'da öğrenci ulaşım ücretinin sadece 9 lira olduğu belirtilirken, bu rakamla Konya'nın büyükşehir belediyeleri arasında en uygun ulaşım ücretine sahip şehirlerden biri olduğu kaydedildi.

GÜVENLİ VE EKONOMİK ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Konya Büyükşehir Belediyesi, indirimli ulaşım tarifeleri sayesinde öğrencilerin şehir içi ulaşımı güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebildiğini belirtti. Bu uygulamanın, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırırken bütçelerine de önemli katkı sağladığı ifade edildi.

(Meltem Aslan)

