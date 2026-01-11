GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

Kartal’da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.

Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

