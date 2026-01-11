GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bursa’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Bursa kar tatili için gözler Valilik’te!

Bursa’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Bursa kar tatili için gözler Valilik’te!

Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riski, "Bursa'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bursa ve çevresi için yaptığı kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Uludağ çevresi, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Harmancık ve İnegöl'ün yüksek kesimlerinde yol durumu yakından takip ediliyor. Bursa Valiliği, kar yağışının etkisi ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Bursa'da okullar tatil mi?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Bursa Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Bursa Valiliği tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.
Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

