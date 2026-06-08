Uçmasına yardım ettiği yavru karganın annesi saldırdı; başından yaralandı

Sultangazi’de bir kişi uçamadığı için kurtarmaya çalıştığı yavru karganın annesinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan yardımsever vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesin'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddiaya göre, 3 kişi parkta oturduğu sırada bir karga yavrusunun uçamadığını fark etti. Ardından bir kişi yavru kargayı uçurmaya çalışarak yardım etmek istedi. Bu sırada yavrusunun insanlar tarafından müdahale edildiğini gören karga saldırmaya başladı.

Karga, gaga ve ayaklarıyla saldırdığı kişiyi başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı vatandaşı hastaneye götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA