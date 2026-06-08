Grup konuşmasını kim yapacak? Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden açıklamalar

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) grup toplantısını kim yapacak?“ sorusu hala yanıt bulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları yarın kürsüye Kılıçdaroğlu’nun çıkacağını duyurmuştu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de “Grup toplantısını ben yapacağım.“ açıklaması geldi.

CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı. 9 Haziran Salı günü Meclis'te kürsüye kimin çıkacağı merak konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını belirtiyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı; geçtiğimiz hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran Salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini söylemişti.

Sarı "Grup Toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu da 4 Haziran Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı çıkışında "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen bir gazeteciye, "Umarım, hep beraber." yanıtını vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL: YARIN GRUPTA BEN KONUŞACAĞIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü törenine katılması bekleniyordu. Özgür Özel, bugün Meclis'te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen mutlak butlan kararını eleştiren Özel, bugün herkesin olağanüstü kurultay yapılması gerektiğine dair fikir beyan ettiğini söyledi.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın partisinin grup toplantısında konuşacağına dair açıklamalarına değinerek, geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının seneidevriyesi nedeniyle bu hafta Manisa'da olacağına dair açıklamasını anımsattı.

Bu açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun, CHP TBMM Grup Toplantısı yapacağının söylendiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para ama bu Meclis'te Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden fırsat bilinerek, 'burada grup toplantısı yapacağız'. Sonradan gördük işte bayramlaşmada olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı, Ankara'nın Çankaya, Mamak ve bütün ilçelerinden her hafta kendi kendilerine koşa koşa gelenler gelmeyeceği için Türkiye'den zoraki bir kalabalık ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum."

Özel, partisinin 3 belediye başkanı aracılığıyla hem kendilerinin hem de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmamasına dair öneride bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini aktardı.

Bu sabah da "Genel Merkez'de toplansınlar biz aynı saate grup toplantısı koymayız" dediğini, ancak bunun da reddedildiğini bildiren Özel, şunları paylaştı:

"Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığı'na gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Başka bir yerde, başka zamanda bir alternatif grup toplantısı yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, hani 'arınma' diyorlar ya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerden arınmaya, kendilerini CHP'lileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almak, kurultayı toplamak, kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsur, beis yok."

"KÜRSÜYÜ ATANMIŞ BİRİNE BIRAKMAM"

Özgür Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü atanmış birine bırakmalarının mümkün olmayacağını belirtti.

"KEMAL BEY HİÇ OLMAZSA BU SEFER YAKIŞANI YAPSIN"

Meşruiyetin hukuk ve siyaset zemininde aranacağını dile getiren Özel, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Bey'den beklenen, yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa artık burada geçmişte kendisine güvenmiş, saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil, hiç olmazsa bu sefer olsun yakışanı yapmaktır." ifadesini kullandı.

CHP'Lİ ÖZTRAK: GRUP BAŞKANI, GENEL BAŞKAN'IN SÖYLEDİKLERİNE UYMAK DURUMUNDA

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak; Meclis'teki basın toplantısında, CHP'ye yönelik mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, yarınki CHP TBMM Grup Toplantısı'nda hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in konuşma yapmak istemesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soruya, "Mevzuat bellidir. Diyor ki, 'Grup Başkanı, Genel Başkana bağlı çalışır.' Mevzuat buysa Grup Başkanı, Genel Başkan'ın söylediklerine uymak durumundadır." yanıtını verdi.

Faik Öztrak, grup toplantısının yapılabilmesi için gereken 46 milletvekilinin onayının alınıp alınmayacağına yönelik soru üzerine, "Bu bir açık grup toplantısı, kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor ama 46'dan fazla oluyor." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısına katılmayan milletvekilleri için bir ihraç listesi olacak mı?" denilmesi üzerine Öztrak, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demek kurul toplantısına katılmamak? Böyle bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

CHP'DE GÖZLER PARTİ MECLİSİ'NDE

CHP'de gözler bir yandan da 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısında olacak. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor.

Parti Meclisi'nin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında.

Kılıçdaroğlu, PM öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.

NTV Ankara Muhabiri Uğraş Bingöl, PM toplantısında ilk gündem maddelerinden birinin disipline sevklerin olabileceğini belirtti. Bingöl "CHP'nin mutlak butlan kararının ardından ilk defa taraflar bir araya gelecek, her iki ismin kurmayları tarafından sürece ilişkin son değerlendirmeler yapılacak." dedi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

24 Mayıs Cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi