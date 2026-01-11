Türkiye, yeniden Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girerken gözler okullarda kar tatili açıklamasına çevrildi. 12 Ocak Pazartesi günü için milyonlarca öğrenci ve veli, “Yarın okullar tatil mi?“ sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM’un İstanbul başta olmak üzere 51 il için yaptığı sarı kodlu uyarıların ardından, valiliklerin “kar tatili“ kararı alıp almadığı merak ediliyor. Yarın okullar tatil mi? İşte 12 Ocak 2026 kar tatili olan iller.

Türkiye'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yeni hafta öncesinde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre yarın birçok ilde kar yağışı meydana gelecek. Tüm ülke genelinde yaşanması beklenen kuvvetli kar yağışı sonrası gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Öğrencilerin gözü bir yandan da İstanbul için gelecek kar tatili açıklamasında. Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar tatili olan iller.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan 12 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde yarın yoğun kar yağışı yaşanacak.

Yılbaşı haftası ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından yeni haftada da kar yağışı bekleniyor. Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı. 1 ilde okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da 12 Ocak'ta (yarın) başlaması beklenen yoğun kar yağışının ardından gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından İstanbul için henüz bir tatil açıklaması yapılmadı fakat 1 ilde okullar tatil edildi.

İşte 12 Ocak tarihli kar tatili olan iller;

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi