Hangisinin diğer adı damla taş’tır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Doğada binlerce yılda oluşan eşsiz yapılar, kimi zaman konumlarına göre kimi zaman ise şekilleri nedeniyle farklı isimlerle anılarak literatürdeki yerini alıyor.
Hangisinin diğer adı damla taş'tır?
Mağara tavanlarından sızan kalsiyum karbonatlı suların çökelmesiyle oluşan ve yukarıdan aşağıya doğru sarkan kireç birikintilerine halk arasında ve bilimsel dilde sarkıt denir. Bu oluşumlar, suların damlaması yoluyla meydana geldiği için genel bir tabir olarak damla taş (damlataş) şeklinde de isimlendirilirler. Türkiye'de özellikle Alanya'daki meşhur Damlataş Mağarası, ismini bu büyüleyici doğa olayından almıştır.
Cevap:Sarkıt
