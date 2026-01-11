GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
YAŞAM Haberleri

Hangisinin diğer adı damla taş’tır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisinin diğer adı damla taş’tır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Doğada binlerce yılda oluşan eşsiz yapılar, kimi zaman konumlarına göre kimi zaman ise şekilleri nedeniyle farklı isimlerle anılarak literatürdeki yerini alıyor.

Hangisinin diğer adı damla taş'tır?

Mağara tavanlarından sızan kalsiyum karbonatlı suların çökelmesiyle oluşan ve yukarıdan aşağıya doğru sarkan kireç birikintilerine halk arasında ve bilimsel dilde sarkıt denir. Bu oluşumlar, suların damlaması yoluyla meydana geldiği için genel bir tabir olarak damla taş (damlataş) şeklinde de isimlendirilirler. Türkiye'de özellikle Alanya'daki meşhur Damlataş Mağarası, ismini bu büyüleyici doğa olayından almıştır.

Cevap:Sarkıt

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER