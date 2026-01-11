GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ahır çöktü! 10 hayvan telef oldu

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ahır çöktü! 10 hayvan telef oldu
Konya’nın Hadim ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi Çatdere küme evlerinde Veysel Parlak'a ait ahır, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çöktü. Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı.

252 küçükbaş hayvan kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Hadim İtfaiye ve ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Hadim İtfaiye Ekiplerinin hızlı müdahalesiyle enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Olayda ahırda maddi hasar meydana gelirken, telef olan hayvanlarla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER