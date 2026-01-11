Konya’nın bir ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ahır çöktü! 10 hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi Çatdere küme evlerinde Veysel Parlak'a ait ahır, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çöktü. Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı.
252 küçükbaş hayvan kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Hadim İtfaiye ve ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Hadim İtfaiye Ekiplerinin hızlı müdahalesiyle enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarıldı.
Olayda ahırda maddi hasar meydana gelirken, telef olan hayvanlarla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
(Berna Ata)