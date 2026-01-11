GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da Kültür ve Sanat Akademisi kayıtları başlıyor! Son gün 16 Ocak

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Kültür ve Sanat Akademisi kayıtları başlıyor! Son gün 16 Ocak
Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi kayıtları başlıyor. Akademiye, 6–13 yaş arası tüm Karataylı çocuklar ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, Bahar Dönemi kapsamında çocukları ve gençleri farklı alanlarda hazırlanan zengin atölye programlarıyla buluşturacak. Akademi bünyesinde; Ahşap, Akıl ve Zeka Oyunları, Bilişim, Çini ve Seramik, Drama, Müzik, Okuma, Resim, Dil Atölyesi ile Diksiyon ve Seslendirme alanlarında eğitimler verilecek.

KAYITLAR 14–16 OCAK TARİHLERİ ARASINDA

Bahar Dönemi kayıtları, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Akademiye kayıt yaptıran kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim alma imkanı bulacak.

EĞİTİMLER 9 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Eğitimler, 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. 15 hafta sürecek olan eğitimler; hafta içi 10.00–17.10, Cumartesi günleri ise 09.30–17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, akademi.karatay.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZ YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin çocukların çok yönlü gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın çok yönlü gelişimi için kültür ve sanata yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda, çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini ve kendilerini özgüvenle ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde, bahar döneminde birçok branşta eğitimler verilecek. Tüm Karataylı çocuklarımızı Bahar Dönemi kayıtlarına davet ediyorum. Geleceğimizi inşa edecek evlatlarımız için eğitime, sanata ve kültüre yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

