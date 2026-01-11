Safari kelimesinin Arapça kökeninin anlamı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Günümüzde vahşi doğada yapılan gözlem gezileri için kullanılan "Safari" kelimesi, dünya dillerine Swahili dilinden geçmiş olsa da, kökeni çok daha eskiye, Arapçaya dayanmaktadır. Kelimenin etimolojik yolculuğu, onun aslında modern anlamından çok daha genel bir eylemi ifade ettiğini gösterir.

"Safari" kelimesinin Arapça kökeninin anlamı hangisidir?

"Safari" kelimesi, Arapça kökenli olan "sefer" (safar) kelimesinden türetilmiştir ve anlamı **"yolculuk"**tur. Arapçadaki safara (yolculuk yapmak) fiilinden gelen bu sözcük, Doğu Afrika'da yaygın olarak konuşulan Swahili diline de aynı anlamla (yolculuk/seyahat) geçmiştir. 19. yüzyılda İngiliz kaşifler ve avcılar aracılığıyla Batı dillerine giren kelime, zamanla özel olarak "vahşi doğada yapılan av veya gözlem turu" anlamını kazanmıştır. Yani aslında her "safari" bir "sefer"dir.

Cevap: Yolculuk

Kaynak: Haber Merkezi