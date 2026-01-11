GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Başkan Altay: “Engelli Dostu Şehir vizyonuyla her alanda erişilebilirliği güçlendirmek için çalışıyoruz’’

Başkan Altay: “Engelli Dostu Şehir vizyonuyla her alanda erişilebilirliği güçlendirmek için çalışıyoruz’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Dezavantajlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran her adımı, insan onuruna hizmet sayıyor; Engelli Dostu Şehir vizyonuyla ulaşımda, sosyal hayatta ve her alanda erişilebilirliği güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Şehrimizin ve toplumumuzun her kesiminde farkındalığa vesile olacak önemli bir haftada bulunuyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası; fark etmeyi, anlamayı ve birlikte daha erişilebilir bir şehir kurmayı yeniden idrak edebilme açısından son derece önemlidir.

Bir insanın hayata tutunuşu, bir şehrin vicdanı, toplum olarak inşa ettiğimiz merhamet ve anlayış köprüsü; böyle anlamlı zamanlarda  yeniden hatırlanır.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de; dezavantajlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran her adımı, insan onuruna hizmet sayıyor; Engelli Dostu Şehir vizyonuyla ulaşımda, sosyal hayatta ve her alanda erişilebilirliği güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Engelli Destek Merkezimiz aracılığıyla; sosyal ve medikal desteklerimizden Engelsiz Durak uygulamalarımıza, Sesli Sinyalizasyon Sistemlerimizden Engelsiz Konya mobil uygulamamıza kadar pek çok hizmetle, görme engelli kardeşlerimizin günlük yaşamını daha güvenli ve daha kolay hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle, görme engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha güçlü katılmalarına katkı sunuyoruz.

Bu vesileyle tüm görme engelli vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet diliyorum. Onların hayatına sevgiyle dokunan ailelerine ve bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyor; Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın farkındalığın artırmasına, gönüllerin daha da yakınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

